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Жители Татарстана смогут получать деньги за фиксацию нарушений ПДД

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Дорожные знаки.
Фото Global Look Press

Жителям Татарстана будут выплачивать деньги за сообщения о нарушениях ПДД с помощью системы «Народный инспектор».

Система «Народный инспектор» была создана в 2014 году для усиления контроля за дорожной обстановкой в регионе. С ее помощью люди могут фиксировать нарушения ПДД на камеру и отправлять материалы в ГИБДД. Информация о нарушениях должна присылаться в формате 30-секундных видеороликов, снятых непосредственно рядом с местом инцидента.

Граждане, приславшие ролики, будут получать вознаграждение в размере от 230 до 1440 рублей.

Обновленное приложение «Народный инспектор» было представлено в рамках международного форума Kazan Digital Week 10 сентября.

Источник: Татар-Информ
Рустам Минниханов
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