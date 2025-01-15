В России выпустят первый летающий автомобиль

Московское конструкторское бюро «Филатов» представило первый в России летающий автомобиль ИФ-9, летные испытания которого пройдут уже в январе 2025 года.

Фото Рендер КБ «Филатов»

Автомобиль оборудован капсулой с сиденьями для 2 пассажиров — в случае аварии она отделяется и выпускает парашют, чтобы обеспечить безопасное приземление. В боковых отсеках кузова спрятаны воздушные винты, которые делают автомобиль похожим на квадракоптер. В качестве топлива может использоваться как электричество, так и водород.