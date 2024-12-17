Lada на две головы выше конкурентов — так считает глава АвтоВАЗа

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Lada не просто не уступает китайским конкурентам, но и «на две головы выше» производителей из КНР.

Сейчас большую часть автомобильного рынка в России занимают китайские бренды, тогда как на продукцию АвтоВАЗа приходится лишь 30%, если ориентироваться на количество проданных автомобилей. АвтоВАЗ планирует исправить эту ситуацию и все-таки потеснить китайцев на российском рынке.