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Сегодня, 18:28

Lada на две головы выше конкурентов — так считает глава АвтоВАЗа

Евгения Воскресенская
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Фото соцсети Максима Соколова

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Lada не просто не уступает китайским конкурентам, но и «на две головы выше» производителей из КНР.

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Сейчас большую часть автомобильного рынка в России занимают китайские бренды, тогда как на продукцию АвтоВАЗа приходится лишь 30%, если ориентироваться на количество проданных автомобилей. АвтоВАЗ планирует исправить эту ситуацию и все-таки потеснить китайцев на российском рынке.

Источник: Смотрим.ру
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