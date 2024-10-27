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Сегодня, 13:00

Не хватает комфорта: российским чиновникам не понравилась Lada Aura

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото lada.ru

Телеграм-канал Mash сообщил, что российские чиновники остались не в восторге от новой Lada Aura — несмотря на то, что АвтоВАЗ видел ее как идеальную машину для госструктур. Больше всего государственных деятелей смущает отсутствие воздуховода и климат-контроля в сочетании с кожаными креслами — им не хочется приходить на важные заседания с мокрой спиной.

Lada Aura. Глава АвтоВАЗ рассказал о превосходстве Lada над Toyota

Кроме того, в число недостатков попали короткий подлокотник, отсутствие столика для ноутбуку и всего один USB-порт.

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