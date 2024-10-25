Lifestyle
Авто
Новости Статьи Хобби
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 14:23

За новый электрокар от Xiaomi просят «смешные» 11 миллионов рублей

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Xiaomi

Xiaomi открыла предзаказы на новую модель своего электрокара — Xiaomi SU7 Ultra. Прототип этого электроседана отличался высокой скоростью: машина разгонялась до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и могла достигнуть 350 км/ч.

Cybercab. Маск представил Cybercab и Robovan — в машинах нет водителя

Однако серийная версия SU7 Ultra не будет обладать полностью карбоновым корпусом и потому, скорее всего, окажется медленнее. Так или иначе, оформить предзаказ можно за 10,8 миллиона рублей в пересчете с юаней.

Фото Xiaomi

Фото Xiaomi
Источник: Авто Mail
Читайте также
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Фигуриста Десятова отстранили от соревнований из-за подозрений в преступном сексуальном контакте
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава АвтоВАЗ рассказал о превосходстве Lada над Toyota

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости