За новый электрокар от Xiaomi просят «смешные» 11 миллионов рублей

Xiaomi открыла предзаказы на новую модель своего электрокара — Xiaomi SU7 Ultra. Прототип этого электроседана отличался высокой скоростью: машина разгонялась до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и могла достигнуть 350 км/ч.

Однако серийная версия SU7 Ultra не будет обладать полностью карбоновым корпусом и потому, скорее всего, окажется медленнее. Так или иначе, оформить предзаказ можно за 10,8 миллиона рублей в пересчете с юаней.

Фото Xiaomi