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Сегодня, 15:25

Почему так дорого? Названа цена Lada Aura

Евгения Воскресенская
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Фото Kremlin.ru

Более 3 миллионов рублей — столько будет стоит новый бизнес-седан Lada Aura. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Запуск серийного производства автомобиля запланирован на сентябрь.

Машина будет оснащена автоматической коробкой передач, двигателем мощностью 122 л. с. и объемом 1,8 л., а также премиальной аудиосистемой. Обивка салона будет сделана из натуральной кожи.

«В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы», — рассказал Соколов в интервью РБК. В частности, о новой «Ладе» положительно отозвался Владимир Путин, который уже успел протестировать автомобиль.

Также Lada Aura получит бюджетную версию для такси. В ней будут более дешевая отделка салона, а стоимость уменьшится до 2,6-2,8 миллионов рублей.

Источник: Ведомости
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