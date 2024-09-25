За новый электромобиль от Lada попросят 3 миллиона рублей

Началось серийное производство автомобилей Lada e-Largus. Машины собирают на ижевском заводе и до конца года планируется выпустить несколько десятков единиц — далее объемы производства будут зависеть от спроса и других факторов.

Запас хода пассажирской версии — до 420 километров, а грузовой — от 320 в зависимости от конкретного варианта. Стоят новые электрокары недешево — отдать за один такой в базовой комплектации придется 3 миллиона рублей.