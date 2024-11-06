Ни магнитолы, ни парктроника: автомобилисты раскритиковали новую Lada Vesta

Автомобилисты недовольны новой Lada Vesta: самая дешевая версия обладает весьма скудной комплектацией. «Кроме кондиционера, ничего нет», — жалуется один из пользователей в интернете.

Покупая самый дешевый вариант, будьте готовы к отсутствию подушек безопасности, парктроника, магнитолы, динамиков, зеркальца и подлокотников. В общем, машина явно обойдется дороже заявленных 1,5 миллиона рублей — докупать придется немало.