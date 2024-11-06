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Сегодня, 17:17

Ни магнитолы, ни парктроника: автомобилисты раскритиковали новую Lada Vesta

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Автомобилисты недовольны новой Lada Vesta: самая дешевая версия обладает весьма скудной комплектацией. «Кроме кондиционера, ничего нет», — жалуется один из пользователей в интернете.

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Покупая самый дешевый вариант, будьте готовы к отсутствию подушек безопасности, парктроника, магнитолы, динамиков, зеркальца и подлокотников. В общем, машина явно обойдется дороже заявленных 1,5 миллиона рублей — докупать придется немало.

Источник: TG-канал Бэкдор
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