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Сегодня, 14:10

Россияне покупают Lada чаще всех остальных автомобилей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото АвтоВАЗ

Сервис «СберАвто» поделился интересной статистикой. Оказалось, что в 2024 году россияне чаще всего покупали автомобили марки Lada — как новые, так и поддержанные. Среди новых машин верхние строчки рейтинга занимают Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva. Пятерку замыкают «китайцы» — Haval Jolion и Geely Monjaro.

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В прошлом году в этот рейтинг входили автомобили от Hyundai и Kia. Впрочем, в целом эти бренды все еще пользуются популярностью — если на Lada приходится 15% рынка, то на Kia и Hyundai — 9% и 7% соответственно

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