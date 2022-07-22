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Сегодня, 10:30

АвтоВАЗ намерен отложить выпуск LADA Niva Travel

Галина Глазко
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LADA Niva Travel.

Российская компания АвтоВАЗ утвердила производственный план на август нынешнего года без возобновления сборки LADA Niva Travel. Об этом сообщается в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Вероятнее всего, производство внедорожников отложили на месяц позже.

На данный момент сборка автомобилей LADA обеспечен всеми поставками комплектующих, однако с сентября российский завод намерен перевести свои автосборочные линии на 5-дневный график работы. Ожидается, что к этому времени будут сделаны запасы всех компонентов.

Напомним, что в июле АвтоВАЗ возобновил производство упрощенной LADA Niva Legend. Объем сборки составляет 200 автомобилей в день.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Largus.

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