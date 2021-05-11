Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Защитник «Чикаго» Никита Задоров поможет сборной России на чемпионате мира

20:19
Теги:

Защитник «Чикаго» Никита Задоров поможет сборной России на чемпионате мира. Как информирует пресс-служба национальной команды 11 мая, 26-летний хоккеист присоединится к сборной перед вылетом из Праги в Ригу.

В этом сезоне Задоров провел за «Чикаго» 55 матчей, набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+1». Защитник — бронзовый призер ЧМ-2019.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?
В «Крыльях Советов» рассказали о готовности к апелляции по лицензированию в РПЛ
На ЧМ — без суперзвезд и вообще без звезд. Состав сборной не впечатляет, но еще ничего не потеряно
Следы рук на ягодицах, мокрая футболка и бикини. Как Туктамышева проводит отпуск на Мальдивах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд