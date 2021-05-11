Защитник «Чикаго» Никита Задоров поможет сборной России на чемпионате мира
20:19
Защитник «Чикаго» Никита Задоров поможет сборной России на чемпионате мира. Как информирует пресс-служба национальной команды 11 мая, 26-летний хоккеист присоединится к сборной перед вылетом из Праги в Ригу.
В этом сезоне Задоров провел за «Чикаго» 55 матчей, набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+1». Защитник — бронзовый призер ЧМ-2019.
?Штаб сборной получил согласие «Чикаго» на участие в чемпионате мира Никиты Задорова. Защитник присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу— Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2021
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