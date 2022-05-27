Сборные России и Белоруссии могут отправить в первый дивизион чемпионата мира

Сборные России и Белоруссии по хоккею могут отправить в первый дивизион чемпионата мира по хоккею.

Такой вариант обсуждался на конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает ТАСС.

Было предложено изменить действующий формат проведения турнира в первом дивизионе. Так, после всех матчей четыре лучшие сборные из групп А и В попадут в плей-офф. Финалисты выходят в элитный дивизион, а аутсайдеры группы сыграют еще по два матча, по итогам которых проигравший вылетит в дивизион ниже.

При этом количество сборный в первом дивизионе планируют увеличить до 12 команд, после того как Россия и Белоруссия вернутся на международные турниры.

Изменения могут ввести с 2024 года.

28 февраля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.