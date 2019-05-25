Чемпионат мира

18:41 | Хоккей — Чемпионат мира

Реакция скамейки сборной Финляндии на победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019

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Сборная Финляндии победила команду России в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (1:0). Единственную шайбу забросил нападающий Марко Анттила. Финская скамейка бурно отреагировала на выход в финал.

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