Михаил Сергачев: "Большинство? Малкин – в порядке, и все!"

Защитник сборной России Михаил Сергачев в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от старта на чемпионате мира. 10 мая россияне одолели Норвегию (5:2).

– Что было в эпизоде, когда ударились в борт?

– Я хотел пас отдать через клюшку, а он ей потянулся. Влетел в борт я в итоге, но все нормально.

– Привыкли к большим площадкам в игровых условиях?

– Было время привыкнуть. Тренировались и довольно много играл.

– Реализовали три большинства из трех. Довольны?

– Малкин – в порядке, и все!

– На чем нужно работать?

– В обороне должна играть вся команда, а не только защитники. Мы все вчера прибавили как команда в обороне. Первые две игры в Евротуре не очень получились, третья – получше. Во вчерашней игре еще прибавили, так что с каждым матчем становимся все лучше. (Алена Гребенькова)​

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