Канада обыграла Австрию и одержала четвертую победу подряд на ЧМ-2025

Сборная Канады победила команду Австрии в матче группового этапа чемпионата мира-2025 — 5:1. Игра прошла в Стокгольме на «Авичи-Арене».

У канадцев дубль оформил Нэйтан Маккиннон, еще по голу забили Трэвис Конекны, Уилл Куилль и Сидни Кросби. Единственную шайбу за Австрию забросил Винценц Рорер.

Канада одержала четвертую победу подряд на ЧМ-2025 и занимает первое место в группе А (12 очков). Австрия с 2 баллами находится на 6-й строчке.

Чемпионат мира. Группа A

Канада — Австрия — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Голы: Рорер — 1 (Леблер, Баумгартнер), 11:20 — 0:1. Маккиннон — 3 (бол., Монтур, Хорват), 21:59 — 1:1. Маккиннон — 4 (Монтур, Дано), 33:10 — 2:1. Конекны — 3 (Куилль, Добсон), 48:32 — 3:1. Куилль — 2 (Конекны, Монтур), 51:42 — 4:1. Кросби — 2 (Хорват, Маккиннон), 58:27 — 5:1.

Вратари: Флери — Ворауэр.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 52 (23+10+19) — 16 (4+6+6).

Судьи: Макфарлейн, Хольм.

15 мая. Стокгольм. Avicii Arena.