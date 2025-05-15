Чехия разгромила Венгрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии победила Венгрию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 6:1.

Дубль у чехов оформил Давид Пастрняк. Еще по одной шайбе забросили Якуб Флек, Петр Кодытек, Ондржей Беранек и Лукаш Седлак. Единственный гол венгров на счету Андраша Михалика.

Чехия (11 очков) одержала четвертую победу подряд и возглавила таблицу группы B. Венгрия (3) потерпела третье поражение кряду и идет шестой.

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Венгрия — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Пастрняк — 3 (Червенка, Седлак), 17:30 — 1:0. Флек — 2 (Воженилек), 19:23 — 2:0. Кодытек — 1 (Гронек, Воженилек), 29:43 — 3:0. Михалик — 1 (Винце, Ортенски), 35:27 — 3:1. Пастрняк — 4 (Крейчик, Газда), 43:42 — 4:1. Беранек — 1 (бол., Задина, Крейчик), 46:19 — 5:1. Седлак — 3 (Червенка, Пастрняк), 47:38 — 6:1.

Вратари: Владарж — Вай.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 12 (1+8+3).

Судьи: Брандер, Стано.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.