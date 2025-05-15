Покер Андригетто принес Швейцарии победу над Германией в матче чемпионата мира

Сборная Швейцарии одержала победу над Германией в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 5:1.

У швейцарской команды покер оформил Свен Андригетто и еще одну шайбу забросил Дамьен Риат. У немцев в концовке игры отличился Йонас Мюллер.

Швейцария набрала 10 очков за 4 матча и вышла на первое место в турнирной таблице группы В, обойдя Германию (9).

Следующий матч на турнире швейцарцы проведут 16 мая против Норвегии, а немецкие хоккеисты 17 мая сыграют против США.

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария — Германия — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Риат — 4 (Егер, Марти), 24:25 — 1:0. Андригетто — 2 (Зигенталер, Мальгин), 25:49 — 2:0. Андригетто — 3 (Фиала, Мальгин), 33:51 — 3:0. Андригетто — 4 (бол., Кукан, Мальгин), 34:53 — 4:0. Андригетто — 5 (бол., Кукан, Мальгин), 48:15 — 5:0. Михаелис — 2 (бол., Мюллер, Кахун), 58:35 — 5:1.

Вратари: Дженони — Нидербергер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (14+13+5) — 22 (9+5+8).

Судьи: Бьерк, Викман.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 5391 зритель