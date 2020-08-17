ИИХФ высказалась по ситуации с ЧМ-2021. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии

ИИХФ выступила с заявлением по поводу ситуации с чемпионатом мира-2021. Турнир должен пройти в Латвии и Белоруссии, однако латвийская сторона выражает обеспокоенность по поводу возможности белорусов принять матчи на фоне нынешних протестов.

«ИИХФ принимает во внимание озабоченность, выраженную правительством Латвии, — говорится в заявлении организации. — Основной целью ИИХФ остается проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Минске и Риге, в соответствии с решением совета ИИХФ и национальных ассоциаций-членов ИИХФ во время ежегодного конгресса 2017 года.

В настоящее время мы ждем дальнейших сообщений от правительства Латвии. У нас нет какого-либо графика принятия решений относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим работу с оргкомитетами Минска и Риги до 2021 года и будем оставаться в тесном контакте с заинтересованными сторонами в обеих странах.

Совет ИИХФ соберется снова в середине сентября, чтобы обсудить ситуацию и проинформировать о любых обновлениях статуса турнира.

Важно отметить, что наряду с политической ситуацией в Белоруссии пандемия коронавируса является еще одним фактором, который может повлиять на способность обеих стран принять чемпионат мира. ИИХФ продолжит работу с организаторами турниров и будет действовать в полном соответствии с принципами сохранения здоровья и безопасности игроков, зрителей и официальных лиц".