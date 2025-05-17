Швеция обыграла Францию и одержала шестую победу на чемпионате мира

Сборная Швеции в матче чемпионата мира обыграла Францию — 4:0.

Шведы одержали шестую победу на турнире и с 18 очками лидируют в группе A.

Французы потерпели шестое поражение и с 1 баллом занимают седьмую строчку в группе.

Чемпионат мира

Группа A

Франция — Швеция — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Раймонд — 2 (Л. Карлссон, Лундестрем), 13:27 — 0:1. Хейнеман — 1 (Бенгтссон, Бродин), 14:25 — 0:2. Линдхольм — 6 (бол., Баклунд, Раймонд), 24:39 — 0:3. Лундестрем — 1 (Форсберг, Густафссон), 44:05 — 0:4.

Вратари: Келлер — Эрссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 15 (7+1+7) — 36 (15+10+11).

Судьи: Франнсен, Хрибик.

17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.