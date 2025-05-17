Канада одержала крупную победу над Словакией благодаря четырем очкам Кросби и дублю Маккиннона

Сборная Канады разгромила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 7:0.

У канадцев по дублю оформили Нэйтан Маккиннон и Сидни Кросби, на счету которого также две результативные передачи. Маклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в этой игре, в активе Брэндона Монтура 2 (1+1) результативных балла. Еще один гол за канадскую команду забил Тайсон Ферстер.

Сборная Канады с 15 очками после пяти игр занимает второе место в таблице группы А. Словакия (7) располагается на четвертой строчке.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Словакия — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Монтур — 2 (бол., Конекны, Кросби), 14:44 — 1:0. Форстер — 1 (Эванс, Селебрини), 15:48 — 2:0. Кросби — 3 (Селебрини, Монтур), 23:25 — 3:0. Селебрини — 2 (Кросби, Мэтисон), 38:08 — 4:0. Маккиннон — 5 (Хорват, Мэтисон), 38:59 — 5:0. Кросби — 4 (Добсон, Конекны), 46:58 — 6:0. Маккиннон — 6 (Куилль), 48:34 — 7:0.

Вратари: Биннингтон — Рибар (Гуска, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 44 (13+19+12) — 14 (5+6+3).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.