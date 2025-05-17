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17 мая 2025, 19:40

Казахстан разгромно уступил Чехии на чемпионате мира по хоккею

Алина Савинова

Сборная Чехии победила Казахстан в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 8:1.

У чешской команды хет-трик оформил Роман Червенка, двумя голами отметились Матей Странски и Адам Клапка, еще одну шайбу забросил Якуб Флек. Во втором периоде Давид Пастрняк не смог реализовать буллит.

У сборной Казахстана автором единственного гола стал Вячеслав Колесников.

Чехия с 14 очками вышла на первое место в таблице группы В, обойдя Швейцарию (13) и США (11). У Казахстана 3 балла и предпоследняя, 7-я строчка.

Чемпионат мира

Группа B

Чехия — Казахстан — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Голы: Странски — 2 (Беранек, Пырохта), 5:19 — 1:0. Флек — 3 (Газда, Клапка), 21:26 — 2:0. Странски — 3 (Д. Шпачек, М. Шпачек), 32:19 — 3:0. Червенка — 3 (Пастрняк, Крейчик), 37:04 — 4:0. Клапка — 1, 41:06 — 5:0. Колесников — 1 (бол., Бреус, Муратов), 47:36 — 5:1. Червенка — 4 (Пырохта, Пастрняк), 53:13 — 6:1. Червенка — 5 (Нечас, Седлак), 55:44 — 7:1. Клапка — 2 (Флек, Газда), 59:22 — 8:1.
Вратари: Веймелка — Амирбеков (Павленко, 41:06).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (8+17+8) — 22 (8+8+6).

Судьи: Викман, Лангин.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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