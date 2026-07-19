Бардаков объяснил, почему вернулся в СКА после дебютного сезона в НХЛ

Нападающий СКА Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что решил вернуться в Россию из-за нехватки игрового времени в «Колорадо».

«В первую очередь из-за игрового времени, — сказал Бардаков. — Я не могу позволить себе потерять еще один сезон. Один год в НХЛ — это был отличный опыт. Возможно, останься я еще на год, игрового времени стало бы больше. Но никто этого не гарантировал. А потерять еще один год было бы очень тяжело».

Бардаков провел сезон-2025/26 в «Колорадо», а до этого выступал в составе команды из Санкт-Петербурга. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф.

В КХЛ Бардаков в общей сложности набрал 79 (38+41) очков в 209 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина на его счету 11 (3+8) очков в 41 игре.