«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

В ночь с 12 на 13 апреля «Лос-Анджелес» приняла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра закончилась победой хозяев со счетом 5:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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