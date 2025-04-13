«Флорида» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

В ночь с 12 на 13 апреля «Флорида» сыграла с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч на «Эмерант Банк-арене» завершился победой хозяев — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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