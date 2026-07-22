Меркулов рассказал, почему отказался от перехода в «Ак Барс»

Нападающий системы «Колорадо» Георгий Меркулов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с «Ак Барсом» и объяснил, почему решил продолжить карьеру в Северной Америке.

«Колорадо» объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином 21 июля.

«Да, я разговаривал с генеральным менеджером «Ак Барса», — сказал Меркулов. — Интерес был, но в итоге я принял решение идти в «Колорадо».

От контактов с «Ак Барсом» тоже осталось хорошее впечатление. Я общался и с главным тренером, и с генеральным менеджером — было видно, что клуб действительно заинтересован.

То же самое произошло и с «Колорадо»: звонили и тренер, и генеральный менеджер. Поэтому я согласился, потому что лично услышал от руководства, что они во мне заинтересованы, а не просто получил предложение через кого-то типа скаута.

Да, связи с Россией остаются. На следующий год буду вести переговоры с клубами КХЛ», — сказал Меркулов «СЭ».

Меркулов выступает в Северной Америке с 2019 года. В прошедшем сезоне он набрал 62 (25+37) очка в 74 матчах за «Провиденс Брюинз» — фарм-клуб «Бостона» из АХЛ.