Панарин заявил, что хочет завершить карьеру в России

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал о желании завершить карьеру в России.

«Хочу [заканчивать] в России. В этом тоже огромный вопрос, потому что два года контракта, будет 37 лет, грубо говоря. Поэтому дилемма будет через два года», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

В прошедшем сезоне 34-летний россиянин набрал 84 (28+56) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 4 играх. В феврале нападающего обменяли в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс».

До этого Панарин также играл за «Коламбус», «Чикаго», СКА, «Витязь» и «Ак Барс».