Меркулов: «В «Бостоне» я хорошо играл в АХЛ, но мне не дали шанса»

Нападающий системы «Колорадо» Георгий Меркулов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить организацию, и признался, что рассчитывал получить больше возможностей в «Бостоне».

«Колорадо» объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином 21 июля.

«Я просто надеюсь, что если буду хорошо играть в АХЛ, то мне дадут шанс. В системе «Бостона» я хорошо играл в АХЛ, но мне не дали шанса. Я сразу сказал, что если снова буду сидеть в АХЛ без каких-либо перспектив, то не поеду. Но мне ответили, что все будет зависеть от меня.

Не то чтобы есть какая-то обида. Просто хотелось сыграть там гораздо больше матчей», — сказал Меркулов «СЭ».

Меркулов выступает в Северной Америке с 2019 года. В прошедшем сезоне он набрал 62 (25+37) очка в 74 матчах за «Провиденс Брюинз» — фарм-клуб «Бостона» из АХЛ.