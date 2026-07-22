Меркулов: «В «Бостоне» я хорошо играл в АХЛ, но мне не дали шанса»
Нападающий системы «Колорадо» Георгий Меркулов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему решил сменить организацию, и признался, что рассчитывал получить больше возможностей в «Бостоне».
«Колорадо» объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином 21 июля.
«Я просто надеюсь, что если буду хорошо играть в АХЛ, то мне дадут шанс. В системе «Бостона» я хорошо играл в АХЛ, но мне не дали шанса. Я сразу сказал, что если снова буду сидеть в АХЛ без каких-либо перспектив, то не поеду. Но мне ответили, что все будет зависеть от меня.
Не то чтобы есть какая-то обида. Просто хотелось сыграть там гораздо больше матчей», — сказал Меркулов «СЭ».
Меркулов выступает в Северной Америке с 2019 года. В прошедшем сезоне он набрал 62 (25+37) очка в 74 матчах за «Провиденс Брюинз» — фарм-клуб «Бостона» из АХЛ.
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|1
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|0
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|0
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|0
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
|0
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|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
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|И
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|П
|О
|1
|Виннипег
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|2
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|0
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
|0
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|0
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|5
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
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|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
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