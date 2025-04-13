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13 апреля, 01:45

«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо», Кузьменко и Ничушкин набрали по два очка

Сергей Разин
корреспондент
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12 апреля. «Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо» (5:4).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:4.

В составе «Кингз» дубль оформил Кевин Фиала, по голу забили Куинтон Банфилд, Алекс Лаферрьер и Анже Копитар, Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи. У «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, дубль у Брока Нельсона, еще одну шайбу забросил Сэм Малински.

После этого матча «Лос-Анджелес» со 101 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Колорадо» со 100 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Голы: Байфилд — 22 (Кузьменко, Лафферье), 4:03 — 1:0. Фиала — 33 (бол., Кузьменко, Байфилд), 7:14 — 2:0. Нельсон — 25 (бол., Койл, Нечас), 10:39 — 2:1. Ничушкин — 21 (Лехконен, Жирар), 22:13 — 2:2. Лафферье — 18 (Кларк, Байфилд), 30:57 — 3:2. Копитар — 21 (Кемпе, Андерсон), 36:02 — 4:2. Малински — 5 (Ничушкин), 49:18 — 4:3. Фиала — 34 (Лафферье), 52:11 — 5:3. Нельсон — 26, 57:20 — 5:4.

Вратари: Кемпер — Блэквуд (57:03 — 57:20, 58:12).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (6+16+10) — 26 (5+11+10).

Наши: Гавриков (25.42/2/0), Кузьменко (20.30/0/+2) — Ничушкин (18.06/1/+2).

12 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 17355 зрителей.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
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