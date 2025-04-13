«Лос-Анджелес» обыграл «Колорадо», Кузьменко и Ничушкин набрали по два очка

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:4.

В составе «Кингз» дубль оформил Кевин Фиала, по голу забили Куинтон Банфилд, Алекс Лаферрьер и Анже Копитар, Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи. У «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, дубль у Брока Нельсона, еще одну шайбу забросил Сэм Малински.

После этого матча «Лос-Анджелес» со 101 очком занимает четвертое место в Западной конференции, «Колорадо» со 100 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Голы: Байфилд — 22 (Кузьменко, Лафферье), 4:03 — 1:0. Фиала — 33 (бол., Кузьменко, Байфилд), 7:14 — 2:0. Нельсон — 25 (бол., Койл, Нечас), 10:39 — 2:1. Ничушкин — 21 (Лехконен, Жирар), 22:13 — 2:2. Лафферье — 18 (Кларк, Байфилд), 30:57 — 3:2. Копитар — 21 (Кемпе, Андерсон), 36:02 — 4:2. Малински — 5 (Ничушкин), 49:18 — 4:3. Фиала — 34 (Лафферье), 52:11 — 5:3. Нельсон — 26, 57:20 — 5:4.

Вратари: Кемпер — Блэквуд (57:03 — 57:20, 58:12).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (6+16+10) — 26 (5+11+10).

Наши: Гавриков (25.42/2/0), Кузьменко (20.30/0/+2) — Ничушкин (18.06/1/+2).

12 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 17355 зрителей.