Форвард «Коламбуса» Фантилли — о ситуации с Воронковым: «Я не мог перестать смеяться»

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Нападающий «Коламбуса» Адам Фантилли прокомментировал инцидент с форвардом команды Дмитрием Воронковым в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:0). Воронков получил 10-минутный штраф, но продолжил матч.

«Я не мог перестать смеяться», — приводит слова Фантилли журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Арбитры не сразу заметили нарушение правил, и спустя некоторое время наказали «Коламбус» двухминутным штрафом.

«Коламбус» набрал 83 очка и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» (109 очков) лидирует в таблице «Востока».