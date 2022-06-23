Фетисов о финале Кубка Стэнли: «Тампе» будет тяжело отыграться»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Колорадо» над «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Стэнли-2022.

«Тяжело с 1-3 в финале отыгрываться. Хотя еще раз: очень непросто играть в Колорадо, там большая высота: 1600 метров. Получится ли отыграться «Тампе»? Не знаю, разные примеры были. Но это будет тяжело сделать», — сказал Фетисов «СЭ».

Пятая встреча финала Кубка Стэнли пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 мск.