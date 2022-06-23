Быков о финале Кубка Стэнли: «У «Тампы» есть Кучеров! Еще ничего не решено»

Быков считает, что в финале Кубка Стэнли еще ничего не решено

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу «Колорадо» над «Тампой-Бэй» (3:2 ОТ) в четвертом матче финала Кубка Стэнли-2022.

«У «Тампы» есть Кучеров! А это очень классный игрок! Все может быть в фианле. И еще ничего не решено. Пока финальная сирена не прозвучала, игроки стараются из всех сил добиться положительного результата. История знает примеры, когда игроки меняли ситуацию в свою пользу, находясь почти на краю пропасти. И не нжно забывать, что психологический фактор имеет большое значение», — сказал Быков «СЭ».

После этого матча счет в серии 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая встреча пройдет 25 июня в Денвере и начнется в 03.00 мск.