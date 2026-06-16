«Адмирал» расторг контракт с нападающим Шестаковым

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Аркадием Шестаковым, сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Форвард выступал за команду из Владивостока с 2024 года. В сезоне-2025/26 Шестаков набрал 13 (7+6) очков в 64 играх FONBET регулярного чемпионата КХЛ. Всего на его счету 135 матчей и 46 очков (21+25) в составе «моряков».

В сезоне-2025/26 «Адмирал» заработал 52 очка и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.