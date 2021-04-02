Роботы из ЦСКА не дали СКА ни шанса. Речь Брагина и ранняя замена вратаря не помогли

Москвичи повели 1-0 в финале «Запада».

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Телегин — 2 (Светлаков, Робинсон), 18:03 — 1:0. Слепышев — 3 (Локтионов), 18:57 — 2:0. Шалунов — 6 (Робинсон, Окулов), 44:56 — 3:0.

Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 20:00, 51:01 — 52:52, 58:34).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+8+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

2 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1-0.

Сломанная клюшка как приговор

Серия ЦСКА и СКА — классика финалов «Запада». Армейские команды встречаются в главной битве конференции в пятый раз за последние семь сезонов. Два крупных спонсора, два клуба-олигарха, два состава с лучшими исполнителями как минимум в своей конференции — на бумаге хватает вводных для огненной серии, но хоккейная публика откровенно перегружена дуэлями Москвы и Санкт-Петербурга. Набившему оскомину противостоянию не хватает интриг. Многие прогнозируют очередную победу ЦСКА, отталкиваясь от их системы, выстроенной и отлаженной Игорем Никитиным. И хотя СКА в плей-офф сумел сбалансировать игру всех звеньев, за счет чего отправил в отпуск шипачевское «Динамо», явных козырей у питерцев объективно меньше.

Изменения в составах команд по сравнению со вторым раундом были минимальны. Серию ожидаемо начали иностранные голкиперы — Ларс Юханссон и Магнус Хелльберг. Если выбор москвичей практически безальтернативен, то у СКА швед уже по ходу плей-офф отвоевал пост основного вратаря у Александра Самонова. Восстановился после повреждения Евгений Кетов, заменивший в «молодежной» тройке Кирилла Марченко. У ЦСКА вместо провалившего плей-офф Марио Кемпе — ноль результативных действий в пяти матчах — появился Брендэн Лайпсик, способный добавить хозяевам креатива в атаке.

Традиционно начало первого матча любой серии, даже с самым поднадоевшим соперником, отводится на разведку. Причем не только оппонента, но и курса, выбранного на конкретную игру судьями. От их решений определяется судьба микромоментов, а фактор большинства — одного из козырей СКА — велик. Сегодня арбитры в ответ на корректный хоккей от команд придерживались консервативной политики. Единственное и железобетонное удаление в первом периоде получил Мэт Робинсон, выбросивший шайбу на трибуны. Питерцы опасно выводили на броски защитников и держали шайбу в зоне все две минуты, но в самый важный момент у Лукаса Бенгтссона в треск разлетелась клюшка на синей линии. Несчастный случай для одних конвертировался в первый гол для других.

Первый период прошел по сценарию ЦСКА. Не забывайте: если москвичи в этом плей-офф открывали счет, они непременно побеждали. «Сухая» статистика говорила скорее за питерцев, но по моментам доминировала команда Никитина. Опасно с пятака подставлял Карнаухов, хлестко бросал с ползоны Шалунов. Стоило СКА на полсекунды расслабиться, как ЦСКА организовал уже абсолютно вытекающий из логики игры гол. Эмиль Галимов ошибся при выводе шайбы из зоны, чем безжалостно воспользовался Антон Слепышев.

Пламенная речь Брагина не помогла

Два гола за 54 секунды отправили Хелльберга на лавку — на второй период СКА вывел Самонов. Остальные попытки питерцев перевернуть ход матча на корню прибивались роботизированной системой Никитина. Высокий прессинг, осложняющий вход в зону, острые контратаки — по движению казалось, что это москвичи завершили прошлый раунд на три дня раньше. А в большинстве ЦСКА две минуты не выпускал соперника из зоны, розыгрышу не хватало только точного завершения. Сбивать неудачный ритм игры штабу Брагина пришлось тайм-аутом. Пламенная речь Валерия Николаевича с уместными литературными вставками в совокупности с 30-секундной паузой пошли на пользу. СКА отодвинул игру от своих ворот, шайба чаще гостила в зоне Юханссона, но сверхзадач за два периода перед шведом так и не поставили. Броски без трафика и авантюрных решений — слишком легко для Ларса.

ЦСКА, несомненно, лучшая команда из оставшихся четырех в игре по счету. В третьем периоде москвичи не закрылись и не отклонились от своего плана. Никитин, напротив, просил добавлять в агрессии. Окончательно убила интригу московская супертройка Мамин — Шалунов — Окулов, которые в этом плей-офф демонстрируют феноменальное взаимодействие. Им разрешают разумное пижонство, от них ждут нешаблонных решений и космических передач. Такую на 45-й минуте Окулов выдал из-за ворот на Шалунова.

За девять минут до сирены, при отставании в три шайбы СКА, получив большинство, заменил Самонова на шестого полевого. Логику решения вижу только в одном: рассчитывать, что получится отыграться, слишком наивно, но расколдовать Юханссона — стратегически важно перед вторым матчем. Задумка Валерия Николаевича не сработала — компактная оборона москвичей «задушила» розыгрыш гостей. В оставшееся время ЦСКА сыграл максимально просто: минимизировал собственные ошибки, выстроил четкую оборону и ничего не придумывал в чужой зоне. Атака СКА, несмотря на 23 броска в створ, сегодня смотрелась беспомощной. Изменится ли что-то послезавтра, зависит от тактических заготовок штаба СКА.