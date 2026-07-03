Тамбиев — об увольнении из «Адмирала»: «Директор клуба зашел в раздевалку и при всей команде это объявил. Просто колхоз»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» рассказал, как узнал об увольнении из «Адмирала».
— Объясните, как в «Адмирале» могли так некрасиво вас уволить? Это одно из самых позорных пятен в истории и КХЛ, и клуба: выгнать человека с такой формулировкой...
— Дело не только в формулировке, а в том, как все это преподнесли. Директор Алексей Ан зашел в раздевалку и при всей команде объявил: «Мы заканчиваем сотрудничество с главным тренером». Считаю, это просто колхоз. Можно было нормально сделать: подойти ко мне в тренерскую и сказать: «Леонид Григорьевич, мы приняли решение с вами расстаться». Это нормально. Но выносить все при команде, показывать, какой я босс, какой я главный...
— Вы узнали об этом именно в раздевалке?
— Конечно. Я зашел в раздевалку, сказал команде, что впереди два или три дня выходных, и тут объявление. Ребята были в шоке.
Это же можно было сказать лично: «Мы приняли решение. Четыре матча проиграли, Леонид Григорьевич». Хотя мы тогда находились в трех очках от зоны плей-офф. Но меня убило, как это было преподнесено. И не только меня — ребят тоже. Такого я еще нигде не видел.
— Там же еще возникли проблемы с выплатой вам компенсации.
— Да. Но он понял, что так это не пройдет. В итоге все было выполнено согласно регламенту и контракту.
— Даже если вас хотели уволить и было видно, что вы уже устали, это можно было сделать красиво. Ведь вы превратили «Адмирал» в серьезный клуб.
— Люди потом присылали мне видео, ролики. У меня все это в телефоне есть. Я знаю, что болельщики хотели бойкотировать игры, вывесить плакаты. Им просто не дали это сделать. Не дал один человек, — заявил Тамбиев.
Тамбиев возглавлял «Адмирал» с 2021 по 2025 год. Именно при нем владивостокский клуб впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выбив «Салават Юлаев» в плей-офф-2023. В декабре 2025-го «Адмирал» объявил об увольнении тренера, после чего Тамбиев в феврале 2026 года вошел в штаб СКА, а в апреле был назначен главным тренером московского «Динамо».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3