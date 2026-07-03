Тамбиев — об увольнении из «Адмирала»: «Директор клуба зашел в раздевалку и при всей команде это объявил. Просто колхоз»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» рассказал, как узнал об увольнении из «Адмирала».

— Объясните, как в «Адмирале» могли так некрасиво вас уволить? Это одно из самых позорных пятен в истории и КХЛ, и клуба: выгнать человека с такой формулировкой...

— Дело не только в формулировке, а в том, как все это преподнесли. Директор Алексей Ан зашел в раздевалку и при всей команде объявил: «Мы заканчиваем сотрудничество с главным тренером». Считаю, это просто колхоз. Можно было нормально сделать: подойти ко мне в тренерскую и сказать: «Леонид Григорьевич, мы приняли решение с вами расстаться». Это нормально. Но выносить все при команде, показывать, какой я босс, какой я главный...

— Вы узнали об этом именно в раздевалке?

— Конечно. Я зашел в раздевалку, сказал команде, что впереди два или три дня выходных, и тут объявление. Ребята были в шоке.

Это же можно было сказать лично: «Мы приняли решение. Четыре матча проиграли, Леонид Григорьевич». Хотя мы тогда находились в трех очках от зоны плей-офф. Но меня убило, как это было преподнесено. И не только меня — ребят тоже. Такого я еще нигде не видел.

— Там же еще возникли проблемы с выплатой вам компенсации.

— Да. Но он понял, что так это не пройдет. В итоге все было выполнено согласно регламенту и контракту.

— Даже если вас хотели уволить и было видно, что вы уже устали, это можно было сделать красиво. Ведь вы превратили «Адмирал» в серьезный клуб.

— Люди потом присылали мне видео, ролики. У меня все это в телефоне есть. Я знаю, что болельщики хотели бойкотировать игры, вывесить плакаты. Им просто не дали это сделать. Не дал один человек, — заявил Тамбиев.

Тамбиев возглавлял «Адмирал» с 2021 по 2025 год. Именно при нем владивостокский клуб впервые в истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выбив «Салават Юлаев» в плей-офф-2023. В декабре 2025-го «Адмирал» объявил об увольнении тренера, после чего Тамбиев в феврале 2026 года вошел в штаб СКА, а в апреле был назначен главным тренером московского «Динамо».