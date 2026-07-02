Форвард «Трактора» Кравцов рассказал, как получил разрыв ахилла

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал, при каких обстоятельствах порвал ахилл.

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний хоккеист перенесет операцию и может пропустить около полугода из-за травмы.

«Сразу после сезона я полетел домой во Владивосток. Начал тренироваться в зале. Не было такого, что я перегружал себя, но и не халтурил. Потом полетел к другу на свадьбу в Челябинск, вернулся обратно во Владивосток, побыл еще дней пять с родителями, сестрой. Полетел в Челябинск, договорился, что с четверга начну полную физическую нагрузку. Вечером решил пробежаться, пробежал 2-3 км и при резком развороте услышал характерный звук, который никому не желаю услышать. После этого созвонился с доктором, он меня направил в клинику. В больнице провели осмотр и сразу сказали ложиться на операцию», — сказал Кравцов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Форвард поблагодарил всех за поддержку, отметив, что очень ценит ее.

В сезоне-2025/26 Кравцов набрал 37 (14+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 3 (2+1) очка в 4 играх плей-офф. Он вернулся в «Трактор» в ноябре 2025 года, заключив с челябинским клубом трехлетний контракт.