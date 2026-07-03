Рябкин может вернуться в московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Чикаго Вулвз» Иван Рябкин может вернуться в московское «Динамо».

Ранее форвард выступал за бело-голубых в сезоне-2024/25, провел две встречи и не отличился результативными действиями.