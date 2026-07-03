СКА объявил о подписании контракта с Бардаковым на один год

СКА объявил о подписании соглашения с форвардом Захаром Бардаковым. Контракт рассчитан на один год. Ранее о возвращении хоккеиста из НХЛ в Россию сообщал «СЭ».

Бардаков провел сезон-2025/26 в «Колорадо», а до этого выступал в составе команды из Санкт-Петербурга. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 (1+9) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф.

В КХЛ Бардаков в общей сложности набрал 79 (38+41) очков в 209 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина на его счету 11 (3+8) очков в 41 игре.