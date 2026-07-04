Стала известна зарплата защитника «Нефтехимика» Федотова

«Нефтехимик» подписал контракт на один год с защитником Максимом Федотовым.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 25 миллионов рублей в год.

24-летний Федотов набрал 24 (4+20) очка в 52 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина он не отметился результативными действиями в двух встречах.

«Нефтехимик» с 71 очком занял седьмое место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф нижнекамцы проиграли «Авангарду» (1-4 в серии) в первом раунде.