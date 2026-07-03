Бывший капитан ЦСКА Андронов присоединился к тренерскому штабу армейцев

Бывший нападающий и капитан ЦСКА Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию игроков клуба, сообщила пресс-служба армейцев.

4 января Андронов объявил о завершении карьеры игрока.

В новом для себя статусе 36-летний специалист будет отвечать за работу с хоккеистами клубной системы: ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии».

«Я хочу передать молодым ребятам то, что когда-то получил сам: понимание стандарта ЦСКА, отношение к работе, характер. Моя цель — чтобы из нашей системы выходили игроки, готовые не просто появляться в составе, а влиять на результат. Чтобы через несколько лет болельщики видели на льду парней, которые прошли путь от школы до основы и стали частью этого клуба так же, как стал я», — приводит слова Андронова пресс-служба ЦСКА.

Андронов играл за «Салават Юлаев», СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Чикаго Вулвз», «Пеория Ривермен» и «Ладу». В составе сборной России хоккеист завоевал золото Олимпиады-2018 и серебро Олимпиады-2022. Также он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Вместе с ЦСКА он дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2019 и 2022 годах.

Всего в КХЛ Андронов в 850 матчах набрал 195 (106+89) очков.