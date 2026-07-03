Тамбиев: «Хочу видеть Гусева в «Динамо». Комтуа? Легионер должен быть примером»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» рассказал о своей позиции по Никите Гусеву и Максиму Комтуа.
— Вы сами не захотели работать с Комтуа?
— Я не первый год в этой лиге. Он сильный хоккеист. Но моя позиция такая: легионеры должны быть примером и на льду, и в раздевалке. Они не только должны давать результат — на них должны смотреть, за ними должны подглядывать.
— Думаете, справились бы с ним?
— Может быть, и справился бы. Но зачем мне эти воспитательные меры?
— Так вы тренер.
— Но зачем тратить время на это? Лучше всю энергию, все эмоции отдам команде.
У меня нет легионеров и русских. Есть «Динамо». Я их не делю. У меня все будут равны. Требования ко всем одинаковые. Если мы 30 июля проходим медосмотр, значит, все прилетают и проходят медосмотр. Если Ожиганов проходит медосмотр 30 июля, то и вы, ребята, будьте добры, приезжайте. Я это давно объявил.
Никакого неравенства не будет. Никто не лучше. Почему Ожиганов, Подъяпольский, Сергеев должны ехать 1 августа, а кто-то позже? Нет. Форс-мажоры, если жена рожает, — отпущу. Но с этого начинается команда. «Я хочу», «я не хочу», «я приеду», «я не приеду», потому что у меня паспорт другого цвета — так это не работает.
— А с Никитой Гусевым это вопрос бизнеса или тоже принципиальные разногласия?
— Надеюсь, что с Гусевым на этой неделе все решится. Хочу видеть его в «Динамо».
— Хотите? Но он же хоккеист Ларионова: играет с шайбой. А вы таких не любите.
— Мы с Гусевым поговорили. Я знаю его еще со времен Молодежной лиги. Мы взрослые парни, мне не надо два раза говорить. Я сказал: «Никит, с шайбой ты сыграешь у любого тренера. Ты величайший хоккеист для этой лиги, лучший в большинстве в КХЛ. Но давай немного в другую сторону посмотрим». Разжевал ему все это, и он понял.
Надеюсь, так и будет. Очень важно для Никиты хорошо подойти функционально. Прошлый чемпионат он провел не лучшим образом, потому что плохо вошел в сезон. С ним надо аккуратно работать, аккуратно подвести. Опять же, не стадным методом, а где-то индивидуально, тогда будет показывать свой хороший хоккей, — сказал Тамбиев в интервью «СЭ».
Гусев в сезоне-2025/26 выступал за «Динамо» и сейчас находится в статусе свободного агента. Комтуа провел за московский клуб два сезона, набрал 97 очков в 134 матчах, а 19 июня 2026 года «Динамо» объявило о его уходе.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3