Тамбиев: «Хочу видеть Гусева в «Динамо». Комтуа? Легионер должен быть примером»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» рассказал о своей позиции по Никите Гусеву и Максиму Комтуа.

— Вы сами не захотели работать с Комтуа?

— Я не первый год в этой лиге. Он сильный хоккеист. Но моя позиция такая: легионеры должны быть примером и на льду, и в раздевалке. Они не только должны давать результат — на них должны смотреть, за ними должны подглядывать.

— Думаете, справились бы с ним?

— Может быть, и справился бы. Но зачем мне эти воспитательные меры?

— Так вы тренер.

— Но зачем тратить время на это? Лучше всю энергию, все эмоции отдам команде.

У меня нет легионеров и русских. Есть «Динамо». Я их не делю. У меня все будут равны. Требования ко всем одинаковые. Если мы 30 июля проходим медосмотр, значит, все прилетают и проходят медосмотр. Если Ожиганов проходит медосмотр 30 июля, то и вы, ребята, будьте добры, приезжайте. Я это давно объявил.

Никакого неравенства не будет. Никто не лучше. Почему Ожиганов, Подъяпольский, Сергеев должны ехать 1 августа, а кто-то позже? Нет. Форс-мажоры, если жена рожает, — отпущу. Но с этого начинается команда. «Я хочу», «я не хочу», «я приеду», «я не приеду», потому что у меня паспорт другого цвета — так это не работает.

— А с Никитой Гусевым это вопрос бизнеса или тоже принципиальные разногласия?

— Надеюсь, что с Гусевым на этой неделе все решится. Хочу видеть его в «Динамо».

— Хотите? Но он же хоккеист Ларионова: играет с шайбой. А вы таких не любите.

— Мы с Гусевым поговорили. Я знаю его еще со времен Молодежной лиги. Мы взрослые парни, мне не надо два раза говорить. Я сказал: «Никит, с шайбой ты сыграешь у любого тренера. Ты величайший хоккеист для этой лиги, лучший в большинстве в КХЛ. Но давай немного в другую сторону посмотрим». Разжевал ему все это, и он понял.

Надеюсь, так и будет. Очень важно для Никиты хорошо подойти функционально. Прошлый чемпионат он провел не лучшим образом, потому что плохо вошел в сезон. С ним надо аккуратно работать, аккуратно подвести. Опять же, не стадным методом, а где-то индивидуально, тогда будет показывать свой хороший хоккей, — сказал Тамбиев в интервью «СЭ».

Гусев в сезоне-2025/26 выступал за «Динамо» и сейчас находится в статусе свободного агента. Комтуа провел за московский клуб два сезона, набрал 97 очков в 134 матчах, а 19 июня 2026 года «Динамо» объявило о его уходе.