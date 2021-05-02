В КХЛ открылся трансферный рынок. Представляем самые удивительные переходы игроков и тренеров

Обзор дня Алексея Шевченко.

В Северную Америку

В Америку уезжает Егор Чинахов из «Авангарда». Про него мы рассказывали накануне, и добавить нечего. Вероятно, это ошибка игрока, но в этой ситуации мы можем только прогнозировать, а иначе не получится. Любые расклады окажутся неверными.

Клим Костин не хотел уезжать за океан, но был обязан. У нападающего «Авангарда» действующий контракт с «Сент-Луисом», и никуда деться не возможно. Клим очень обижен на клуб, не дававший ему шансов, хотя он старался. Теперь интересно, как встретят игрока за океаном. Опять отправят в фарм-клуб, в «такси» или все-таки посмотрят, что он делал в КХЛ? Правда, ничего удивительного в Балашихе Костин и не показывал. В том смысле, что он всегда демонстрировал свой уровень, только Боб Хартли верил в него и давал много времени. Но первое звено «Авангарда» — это вряд ли даже третье звено «Блюз».

Контракт с «Каролиной» подписал Петр Кочетков, но тут же он заключил соглашение с «Торпедо». Его отдали в аренду в России, и правильно. В АХЛ сезон скомкан и скоро закончится без плей-офф, для первой команды Петр не готов, пусть уж лучше находится дома.

Из неожиданностей отметим, что в НХЛ отправился Кирилл Тютяев. Он сразу же зачислен в фарм-клуб «Детройта». В 2019 году уроженца Екатеринбурга задрафтовали, но в родном «Автомобилисте» это никого не впечатлило. Кирилла и из МХЛ в ВХЛ редко поднимали, а в прошлом году отпустили в Белоруссию. Там нападающий набрал 42 очка, выиграл турнир и отправился в Северную Америку.

Отметим, что с «Локомотивом» не стал продлевать соглашение голкипер Илья Коновалов — он едет в Эдмонтон. Ярославцы неожиданно оказались без второго номера на следующий сезон.

Тренеры

Большие движения среди тренеров. Алексей Ковалев решил, что для него работа в Мытищах не будет полезной, он отказался продлевать соглашение с «Куньлунем», хотя руководство было не против нового контракта. Куда отправится перспективный специалист — не сообщается, но в КХЛ свободны всего два места, включая китайское.

Владимира Воробьева назначили главным тренером «Амура», о чем уже давно было известно. Прошлый сезон специалист трудился в штабе Владимира Крикунова, но у него уже был опыт самостоятельной работы. И довольно неудачный. Именно с Воробьевым «Динамо» впервые в истории КХЛ не попало в плей-офф. Отметим, правда, что в тот сезон начались серьезные проблемы с деньгами и хоккеистам в итоге не заплатили.

Не знаю, какую цель преследовали в «Нефтехимике», заключая контракт с Олегом Леонтьевым. Последние пару лет этот тренер работал в ВХЛ, в системе «Автомобилиста». Он возглавлял «Горняк», команда при нем неплохо выступала в регулярном чемпионате, но довольно бездарно действовала в плей-офф. Я не оспариваю выбор Леонтьева, но не могу понять мотивацию. Если хотели сильного специалиста из ВХЛ, то из Тюмени уехал Михаил Звягин. Если планировали взять человека, который бы поставил такой же стиль, как в Учалах, то у него не будет нужного подбора игроков. Если решили существенно сэкономить, то подписали бы из команды МХЛ «Реактор» Вячеслава Касаткина, он хотя бы возможности молодых знает.

Кроме того, официально подтверждено назначение в «Спартак» Бориса Миронова, но эту тему уже обсуждали. А Михаил Кравец покинул «Витязь». Контракт ему не предложили и уволили вообще весь тренерский штаб. Кстати, может быть, стоит попробовать туда Звягина.

Разочарование

«Металлург» начал удивлять сразу же, как только открылся рынок. Мы знали, что продлен контракт с Василием Кошечкиным, произошло расставание с Николаем Кулеминым, а с Сергеем Мозякиным еще идут непростые переговоры. Клуб расторг, а потом быстро подписал новый контракт с Егором Яковлевым.

Сюрпризы начались ближе к обеду. Магнитогорск покинули Деннис Расмуссен, Андрей Нестрашил и Филипп Хольм, что было ожидаемо, но удивили приобретения. Так, зачем-то позвали Линуса Хульстрема из «Витязя», а именно его глупейшие ошибки стоили команде места в плей-офф. Если сравнивать Хольма и новичка, то не найду ни одного аргумента в пользу последнего.

Из «Нефтехимика» приглашен защитник Алексей Волгин, из «Барыса» — Алексей Маклюков, контракты подписаны с Анатолием Никонцевым и Павлом Акользиным. Идет борьба с «Барысом» за Кирилла Панюкова, «Металлург» сделал предложение, и я уверен, что сам хоккеист обалдел от такого внимания. Но все эти приобретения удовлетворили бы клуб, который боролся за место в плей-офф. Например, если бы этих игроков позвали в «Амур», то мы бы внимательно стали следить за Хабаровском. Если бы в «Сибирь» — просто пожали плечами. Но «Металлург"-то пока находится в топ-6, и это не усиления. Может быть, позже будут сюрпризы, которые порадуют болельщиков.