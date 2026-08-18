Форвард «Салавата Юлаева» Кузнецов — о голе в матче с «Барысом»: «Предсезонка — время пробовать что-то новое»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом» (4:1) в рамках Кубка Республики Башкортостан.

— Какие эмоции от первого предсезонного матча?

— Эмоции бьют ключом. Первый матч после летнего перерыва. Очень здорово.

— Сегодня у вас дубль. Вторая шайба получилась особенно красивой. Как у вас вообще получается попадать в такие углы? Что-то у своего звездного однофамильца Евгения Кузнецова переняли?

— Да сейчас предсезонка, время пробовать что-то новое. Попробовал — получилось.

— Ну так-то и в плей-офф такие голы были.

— Тоже попробовал и получилось (смеется). Ну, удача — без нее никуда.

18 августа «Салават Юлаев» сыграет с «Ладой».