Свежие инсайды КХЛ: что будет дальше с «Авангардом»?

Буше и Чинахов уезжают, зато приходит один из лучших чеккеров КХЛ.

«Авангард» впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина. В Омске еще долго будут праздновать: скоро команда должна прилететь в город с долгожданным трофеем. Но всех уже сейчас волнует, какие изменения произойдут в составе омичей в межсезонье.

Буше, Чинахов и Костин отправляются в НХЛ

Самым ценным игроком плей-офф КХЛ стал Сергей Толчинский, но на это звание вполне мог претендовать и Рид Буше. В финальной серии он забил три гола в шести матчах, а в серии с «Ак Барсом» принес команде победу в овертайме пятого матча, красиво разобравшись с обороной казанцев. Шикарно американец провел и регулярный чемпион, который завершил в статусе лучшего бомбардира «Авангарда». Разумеется, Буше хотели оставить в клубе, но сам игрок хочет еще раз попробовать закрепиться в НХЛ. На этот раз вероятность этого больше, чем раньше, — по информации «СЭ», один клуб НХЛ предлагает Риду односторонний контракт.

Отправится в Северную Америку и партнер Буше по первой тройке — Клим Костин. Изначально он был в аренде из «Сент-Луиса» до старта сезона за океаном, но в итоге клубам удалось договориться о том, что Костин доиграет сезон в России. И это был действительно важный ход для «Авангарда»: особенно мощно Клим провел серию с «Ак Барсом», да и в целом сыграл в плей-офф намного сильнее, чем в регулярке. Теперь Костин должен забирать место в составе «Блюз».

Намерен пробиться в НХЛ и главный молодой талант омичей Егор Чинахов. Он подпишет трехлетний контракт новичка с «Коламбусом», и в нем не будет пункта о возвращении игрока в Россию в случае отправки в фарм-клуб. Возможно, для Чинахова не будет лишним еще сезон за «Авангард», но шансы пробиться в «Коламбус» у него тоже есть. «Блю Джэкетс» стали слабее по сравнению с прошлыми сезонами.

По нашей информации, может уехать в Северную Америку и ровесник Чинахова, защитник Семен Чистяков. Он получал не так много игрового времени в «Авангарде» — около восьми минут в среднем за матч. Правами на Чистякова владеет «Нэшвилл», и если игрок поедет туда, то наверняка начнет с АХЛ.

Покинут «Авангард» и два форварда оборонительного плана — Андрей Стась и Алексей Потапов. Белорусу предложили трехлетний контракт в «Тракторе», для 33-летнего игрока это просто отличный вариант. Потапов же был не настолько важным игроком «Авангарда», чтобы сожалеть о его потере. В плей-офф он зачастую исполнял роль 13-го нападающего. Уйдет из «Авангарда» и чешский нападающий Иржи Секач, который в кубковых матчах был шестым лишним легионером. «Р-Спорт» сообщает о том, что омский клуб покинет и нападающий Александр Хохлачев, который продолжит карьеру в «Спартаке».

Бобков уйдет к конкурентам, ему на замену — вратарь из АХЛ

В качестве основного вратаря «Авангарда» в плей-офф окончательно закрепился чех Шимон Грубец, трансфер которого неоднозначно воспринимался по ходу сезона. Тандем Игоря Бобкова и Эмиля Гарипова выглядел неплохо, и было не совсем понятно, для чего нужен легионер. Но Грубец в итоге доказал, что «Авангард» не зря выкупал его из «Куньлуня». Чех шикарно провел серию с «Ак Барсом», а в пятом и шестом матчах финальной серии не дал забить ни разу игрокам ЦСКА.

Контракт Грубеца истекает 30 апреля, но с ним уже была достигнута договоренность о новом соглашении. Основным вратарем «Авангарда» в следующем сезоне будет именно чех, что ожидаемо после такого успеха. А вот его напарник Игорь Бобков должен покинуть клуб. По информации «СЭ», «Авангард» расторгнет соглашение с вратарем, которое действует еще один сезон. Бобков должен перейти в топ-клуб Восточной конференции.

На смену ему должен прийти Василий Демченко, права на которого «Авангард» выменял у «Магнитки» на нападающего Семена Кошелева. Демченко этот сезон проводит в фарм-клубе «Монреаля» — «Лавале», и не сказать, что у него все получается. Из 29 матчей команды вратарь принял участие лишь в трех: разумеется, ни о каком вызове в главную команду и речи нет. Контракт с «Монреалем» истекает по окончании сезона, и единственный логичный ход — возвращение в КХЛ. «Авангарду» же в условиях очень ограниченного рынка российских вратарей выбирать не приходится.

Владимир Жарков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто усилит «Авангард»?

По нашей информации, первым новичком команды станет нападающий Владимир Жарков, который последние три сезона провел в «Салавате Юлаеве». Пожалуй, это один из лучших нападающих оборонительного плана в КХЛ — «Авангард» можно только поздравить с этим приобретением. За Жаркова омичам пришлось побороться с «Автомобилистом», «Локомотивом» и «Трактором», и победа в этой схватке очень важна для построения команды на следующий сезон, учитывая уход Стася и Потапова.

В «Авангарде» уже нашли замену и Буше — его место должен занять техничный и результативный нападающий, выступающий в Европе. Важно то, что контракты на следующий сезон есть у Толчинского, Найта, Шарипзянова, Покки, Ковальчука, Зернова. Но остальных героев победного плей-офф нужно будет постараться удержать.