«Йокерит» одержал третью победу подряд, обыграв «Сибирь»

«Йокерит» в гостях оказался сильнее «Сибири» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена».

В составе финской команды отличились нападающие Ахти Оксанен, Хенри Иконен, Йессе Йоэнсуу и защитник Сами Леписто.

Для «Йокерита» эта победа стала третьей подряд.

«Йокерит» с 43 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» — 7-я строчка и 39 баллов (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Леписто — 2 (Норман, Лев), 5:11 — 0:1. Оксанен — 5, 17:40 — 0:2. Пуустинен — 11 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 29:39 — 1:2. Шаров — 9 (бол., Ермаков, Миловзоров), 31:15 — 2:2. Иконен — 7, 35:51 — 2:3. Комаров — 4 (бол., Миловзоров, Шаров), 36:55 — 3:3. Йоэнсуу — 8 (О`Нилл), 58:53 — 3:4.

Вратари: Сятери (Красиков, 20:00, Сятери, 58:53) — Калниньш.

Штраф: 24 — 18.

Броски: 30 (5+12+13) — 22 (5+9+8).

Судьи: Кулаков, Цыплаков.

6 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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