Вратарь Загидулин может вернуться в «Магнитку»

Как стало известно «СЭ», вратарь Артем Загидулин может вернуться в «Магнитку».

27-летний Загидулин — воспитанник «Металлурга». В 2021 году он покинул клуб и перешел в финскую команду «Лукко».

В сезоне-2022/23 Загидулин провел 53 матча за «Лукко» в регулярном чемпионате финской лиги и отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 1,84. В плей-офф у голкипера 6 матчей, 91,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,14.