Паскуале может перейти в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», вратарь Эдди Паскуале может стать игроком «Салавата Юлаева».

Контракт канадца с «Магниткой» действует до 30 апреля.

Паскуале перешел в «Металлург» из «Локомотива» перед началом сезона-2022/23. В регулярном чемпионате КХЛ 32-летний канадец провел 50 матчей и одержал 23 победы при 92,7 процента отраженных бросков.

В плей-офф голкипер принял участие в 10 матчах, одержал 4 победы и отразил 90,6 процента бросков. «Металлург» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.