Паскуале может перейти в «Салават Юлаев»
Как стало известно «СЭ», вратарь Эдди Паскуале может стать игроком «Салавата Юлаева».
Контракт канадца с «Магниткой» действует до 30 апреля.
Паскуале перешел в «Металлург» из «Локомотива» перед началом сезона-2022/23. В регулярном чемпионате КХЛ 32-летний канадец провел 50 матчей и одержал 23 победы при 92,7 процента отраженных бросков.
В плей-офф голкипер принял участие в 10 матчах, одержал 4 победы и отразил 90,6 процента бросков. «Металлург» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
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