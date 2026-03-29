«Торпедо» — «Северсталь»: видеообзор матча

«Торпедо» дома обыграло «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.

Игра проходила в Нижнем Новгороде 29 марта.

2 (1+1) очка у череповчан набрал Томас Грегуар. Еще одну шайбу забросил Илья Рейнгардт. У хозяев отличились Андрей Белевич и Никита Шавин. За две минуты до конца основного времени «Торпедо «уступало со счетом 0:2. Победную шайбу во втором овертайме забросил Сергей Гончарук.

«Торпедо» находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина (3-1 в серии). Следующий матч пройдет в Череповце во вторник, 31 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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