РУСАДА проинформировало КХЛ о дисквалификации генерального директора «Сочи» Григоренко

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с дисквалификацией генерального директора «Сочи» Игорем Григоренко.

В пятницу, 22 августа, «Советский спорт» сообщил, что ИИХФ отстранила Григоренко на четыре года от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. Отмечалось, что решение было принято на основании базы LIMS, где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

«РУСАДА проинформировало КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. КХЛ даст правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Позднее лига выступит с официальным заявлением», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы РУСАДА.

Григоренко был назначен гендиректором «Сочи» 1 июля. Во время игровой карьеры он выступал за ЦСК ВВС, «Ладу», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», вместе с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.