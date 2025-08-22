«Северсталь» победила «Нефтехимик» в Кубке Блинова

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в матче Кубка Блинова — 3:2. Игра проходила в Омске.

У череповецкого клуба 3 (1+2) очка набрал Данил Аймурзин. У нижнекамского клуба 2 (1+1) очка на счету Булата Шафигуллина.

23 августа «Северсталь» сыграет с «Сибирью», «Нефтехимик» 24 августа встретится с «Локомотивом».

Хоккей

FONBET Кубок Блинова

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Аймурзин — 1 (Ильин, Фомин), 3:53 — 1:0. Шафигуллин — 1 (бол., Барулин, Попугаев), 35:42 — 1:1. Чебыкин — 1 (Аймурзин, Скоренов), 40:54 — 2:1. Сериков — 1 (мен., Шафигуллин), 47:42 — 2:2. Ильин — 1 (Аймурзин, Пилипенко), 58:24 — 3:2.

Вратари: Скотников — Озолин (58:55).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (11+12+14) — 22 (6+6+10).

Судьи: Наумов, Юдаков.

22 августа. Омск. G-Drive Арена.