Новичок «Трактора» Ливо подрался с игроком фарм-клуба в товарищеском матче

Между новичком «Трактора» Джошуа Ливо и защитником «Челмета» Алексеем Савельевым произошла драка в товарищеском матче.

Во втором периоде Ливо опрокинул на лед форварда фарм-клуба «Трактора» Леонида Колодия. Савельев вступился за партнера по команде и нанес несколько ударов кулаками канадскому хоккеисту. После этого инцидента Ливо на эмоциях пнул клюшку ногой.

Этот матч стал первым для 32-летнего Ливо в составе «Трактора». Он присоединился к команде из Челябинска 18 августа, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Ранее канадец выступал за «Салават Юлаев».